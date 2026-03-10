В России запустили межрегиональный конкурс по сбору макулатуры среди школьников и студентов

Победитель Зеленой премии компания «Убиратор» совместно с благотворительным фондом «Хофф» объявили о запуске всероссийского соревнования по приему ненужной бумаги. Мероприятие будет идти до 20 мая и охватит 44 субъекта РФ. Вырученные от сдачи вторсырья деньги направят на благотворительные цели.

К участию приглашаются школы, детские сады и университеты, готовые собрать минимум 500 килограммов бумажных отходов. На переработку принимаются книжные издания, учебная литература, периодика (газеты, журналы), офисная бумага, тетради и картон любой плотности. Собранное сырье должно быть сухим, не содержать мусора, а также не иметь пластиковых элементов: из книг и журналов требуется предварительно удалить ламинированные переплеты, не допускаются файлы и папки.

Для включения в список участников учебному заведению необходимо зарегистрироваться на сайте АНО «Убиратор Просвещения». После завершения регистрации все организации получат от координаторов подробный алгоритм действий, а также комплект учебных материалов по экологии для проведения разъяснительной работы с учениками, учителями и родителями.

Этапы проведения акции:

•до 20 мая — регистрация участников и сбор макулатуры;

•20–30 мая — подсчет итогов;

•31 мая — объявление результатов;

•июнь — церемония награждения.

«Мы всегда поддерживаем подобные инициативы, потому что, во-первых, сбор и переработка макулатуры работает на формирование циклической экономики. Во-вторых, такие акции направлены на экопросвещение среди молодежи. Наконец, важно, что деньги от переработки пойдут на благотворительность», — прокомментировали в пресс-службе РЭО.

«Совместно с БФ “Хофф” мы запускаем новый масштабный проект, который призван вовлечь школы, детские сады и вузы в практику экологической ответственности и волонтёрства. Мы стремимся объединить учеников, родителей и педагогов вокруг полезного дела: показать, что даже обычный лист бумаги может стать началом добрых перемен. Десять самых результативных образовательных учреждений получат мебель для оборудования учебных кабинетов. Кроме того, организации, собравшие более 1500 килограммов макулатуры, получат эконаборы и экологические игры. Все участники получат грамоты и благодарственные письма», — дополнили в АНО «Убиратор Просвещение».

География проекта включает следующие регионы: Республики Башкортостан (Уфа), Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия; Алтайский, Ставропольский, Краснодарский, Красноярский и Пермский края; Астраханская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тюменская, Челябинская, Ульяновская, Ярославская области, а также города Москва и Санкт‑Петербург.