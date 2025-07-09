В Российском экологическом операторе провели обучающий семинар для участников проекта «Команда Абхазии»

Восьмого июля в РЭО прошел семинар, организованный для участников международной образовательной программы «Команда Абхазии», проводимой мастерской управления «Сенеж». Представители Республики Абхазия ознакомились с российскими наработками в сфере утилизации отходов и цифровизации экологического управления.

В пресс-службе РЭО подчеркнули, что этот семинар стал частью практического этапа программы подготовки управленческих кадров. Подобные мероприятия содействуют укреплению международных связей и обмену передовым экологическим опытом с дружественными странами.

Эксперты РЭО представили вниманию слушателей ключевые инструменты и решения, применяемые в России, в том числе развитие федеральной системы учета твердых коммунальных отходов (ТКО), внедрение технологий экологического мониторинга, функционирование института расширенной ответственности производителей (РОП), а также мероприятия по решению кадрового дефицита в отрасли.

Обсуждалась роль консорциума «Экономика замкнутого цикла» в подготовке квалифицированных специалистов и развитии новых профессиональных компетенций.