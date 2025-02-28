В Самаре разрабатываются меры для улучшения ситуации с вывозом твердых коммунальных отходов

Ситуация с вывозом ТКО и развитием соответствующей отрасли в Самарской области, где в прошлом году произошла смена регионального оператора, взята под контроль Российским экологическим оператором. Для нормализации положения дел подготовлен план действий и подписано соглашение о поддержке, инвестициях и методической помощи региону со стороны РЭО.

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, в Самарской области наблюдается крайне низкая собираемость платежей за вывоз ТКО, составляющая 48,1%. Большое количество жалоб на вывоз отходов — 2160 жалоб, зарегистрированных в системе «РЭО Радар» за 2025 год, при этом 69% от общего числа жалоб по России приходится на АО «Экология», что оказывает негативное влияние на деятельность регоператора. В ходе рабочей поездки в регион, проведенной совместно с главой Минприроды РФ, был оперативно разработан план по нормализации ситуации и подписано соглашение, позволяющее РЭО войти в уставной капитал регионального оператора и развивать инвестиционные программы в сфере ТКО для всего региона. Ожидается, что ситуация стабилизируется в ближайшие месяцы, что отразится на значительном снижении количества обращений от жителей.

Вхождение РЭО в капитал регоператора способствует укреплению операционной деятельности и оптимизации работы за счет внедрения передовых практик, применяемых в других регионах России.

Глава РЭО также отметил положительную динамику в реализации мероприятий, предусмотренных планом действий в Самарской области, подчеркнув масштабную и системную работу, проводимую в данном направлении. Это свидетельствует о заинтересованности региональных властей в достижении целевых показателей национального проекта «Экологическое благополучие» к 2030 году, озвученных Президентом России.

Несмотря на отсутствие дефицита мусоровозов, в регионе наблюдается нехватка 18 972 контейнеров и 3 918 контейнерных площадок.

Вместе с тем, в реализации дорожных карт по этим направлениям имеются отставания. Регион совместно с муниципальными образованиями не завершил работу по уточнению потребности в контейнерных площадках и контейнерах, а также не разработал план их закупок на 2025 год, запланированный на ноябрь 2024 года. Детализированная потребность в контейнерных площадках и контейнерах с указанием конкретных координат также не сформирована, хотя плановый срок — 1 февраля 2025 года — уже истек.

В настоящее время доля обработки отходов в регионе составляет 44,8%, а утилизации — 3,5%. В то время как в среднем по стране доля обработки составляет 55,2%, а утилизации — 14,3%. Планы по развитию перспективной инфраструктуры ТКО предусматривают строительство семи комплексных объектов и модернизацию одного существующего, с общим объемом инвестиций в размере 18 миллиардов рублей.

В регионе реализуется восемь перспективных проектов, направленных на создание мощностей по обработке 675 тысяч тонн ТКО в год, утилизации 450 тысяч тонн в год и захоронению 942 тысяч тонн в год.

По КПО Большечерниговский, Кинель-Черкасский, Хворостянский и Сергиевский заключены концессионные соглашения, разработана проектно-сметная документация и получены положительные заключения государственных экспертиз.

По проектам в Большечерниговском и Хворостянском районах поданы заявки на финансирование в РЭО, которое планируется предоставить во 2-3 квартале 2025 года. Заявки по объектам в Кинель-Черкасском и Сергиевском районах ожидаются до конца 1 квартала 2025 года, финансирование РЭО возможно в 3-4 квартале 2025 года.

В Сызрани ведется разработка ПСД, финансирование со стороны РЭО может быть предоставлено в 1 квартале 2026 года. Реализация проекта по реконструкции объекта захоронения ТКО может быть осуществлена на основе инвестиционного соглашения при условии интеграции мощностей по утилизации ТКО. В случае разработки ПСД до конца 2025 года, финансирование РЭО возможно в 1 квартале 2026 года.

По объекту утилизации и захоронения ТКО в Тольятти и КПО «Самара» губернатор Вячеслав Федорищев обратился к Председателю Правительства РФ с просьбой о возможности заключения концессионного соглашения без конкурса с ООО «Самарский экологический оператор».