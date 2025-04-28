В Самарской области после проведения общегородских уборок региональный оператор вывез 8106 кубометров отходов

Фото: [ Министерство по содержанию территории и государственному жилищному надзору МО ]

Пресс-служба ППК РЭО сообщает, что компания «Экология» в течение апреля активно занималась эвакуацией мусора, накопившегося в результате субботников, организованных по всей Самарской области. С 1 апреля региональным оператором было удалено 8106 кубометров мусора, собранного в ходе уборочных мероприятий. Преимущественно это были опавшие листья. Всего было очищено 960 мест для сбора мусора, используемых для временного хранения отходов в ходе весенних уборок.

В регионе с начала месяца прошло около сотни субботников, в которых приняло участие 420 тысяч жителей.

Как заявил генеральный директор «Экологии» Андрей Шестаков, на время месячника благоустройства был создан особый порядок установки дополнительных контейнеров по запросам глав районов и руководителей организаций. «Экология» отработала 40 заявок, большая часть которых поступила из учебных заведений.

Самарская область также присоединилась ко Всероссийскому субботнику 26 апреля. Это мероприятие завершает месячник, посвященный улучшению, озеленению и облагораживанию внешнего облика населенных пунктов области.