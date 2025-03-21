В Самарской области разработан детальный план управления твердыми коммунальными отходами

Для оптимизации обращения с ТКО в Самарской области Российский экологический оператор (РЭО) совместно с местными властями разработал комплексную программу действий. Данный план направлен на совершенствование деятельности регионального оператора, компании «Экология», путем организации отдела контроля качества и оптимизации логистической системы.

По заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, для улучшения ситуации с утилизацией отходов в области была подготовлена дорожная карта при взаимодействии с региональным правительством. Важным элементом является оптимизация логистики, диспетчерского управления и надзора за работой подрядных организаций. Это приведет к формированию новой структуры регионального оператора, включая производственные и транспортные подразделения. Рассматривается возможность создания филиалов и ремонтных баз, учитывая удаленность от головного офиса «Экологии». Ожидается, что улучшение работы регоператора положительно скажется на сокращении числа жалоб на вывоз ТКО.

Организация производственной структуры «Экологии» включает в себя реструктуризацию отдела логистики для разработки оптимальных маршрутов для всех подрядчиков, их регулярного обновления и контроля за перемещением мусоровозов.

Отдел контроля качества будет отвечать за мониторинг работы мусоровывозящей техники, как подрядных организаций, так и самого регионального оператора, включая качество сбора ТКО и уборку территорий после проведения погрузочных работ.

В структуре регоператора будет также сформировано подразделение, состоящее из специалистов по ремонту и техническому обслуживанию оборудования, а также мобильные бригады. Еще один отдел займется ремонтом и обслуживанием контейнеров и другими строительно-восстановительными работами.

Стратегия также предусматривает оперативное реагирование на запросы, поступающие через сервис «РЭО Радар» и другие каналы связи, с целью направления дополнительных ресурсов в проблемные зоны и подтверждения результатов работы с помощью фотоотчетов.

Совещание с участием руководства РЭО, Министерства природных ресурсов РФ и администрации Самары, состоявшееся в феврале 2025 года, завершилось подписанием соглашения о вхождении РЭО в уставной капитал «Экологии» с долей 49% для повышения эффективности функционирования регионального оператора.