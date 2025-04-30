В Самарской области региональный оператор организовал группы быстрого реагирования на майские праздники

Компания «Экология» разработала комплекс мер, включающий формирование мобильных отрядов для быстрого реагирования на возможные перебои в процессе удаления твердых бытовых отходов (ТБО) в Самаре во время майских праздников.

«В праздничные дни обычно отмечается увеличение объемов отходов, что создает дополнительную нагрузку на региональных операторов. ППК РЭО рекомендует регионам, в том числе муниципалитетам и компаниям, занимающимся вывозом ТКО, заранее и ответственно подготовиться к этому периоду, чтобы избежать потенциальных проблем. Одним из действенных способов является организация дополнительных смен. В Самаре, например, на майские праздники будут действовать оперативные группы, которые будут оперативно разрешать проблемы в сложных районах. Кроме того, важно контролировать достоверность информации и предотвращать распространение фейков», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

Федеральные власти будут тщательно отслеживать все обращения, поступающие через систему «РЭО Радар» и местные социальные медиа. Для верификации полученной информации АО «Экология» будет направлять на места, указанные в жалобах, специальные группы реагирования.

Ранее РЭО сообщала о создании рабочей группы, которая будет работать в течение майских праздников. С 1 по 11 мая она будет проводить мониторинг ситуации с вывозом ТКО по всей стране. РЭО также предоставила регионам рекомендации по подготовке к обеспечению бесперебойной работы в период длительных выходных.