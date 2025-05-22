В Санкт-Петербурге будет развернута сеть для приема использованных текстильных изделий

Российский экологический оператор (РЭО) в партнерстве с АО «Невский экологический оператор» и ООО «Бизнеспроф» договорились о создании сети пунктов приема старой одежды и текстиля в Северной столице. Горожане смогут избавляться от ненужных текстильных вещей, помещая их в специальные контейнеры для последующей вторичной переработки. Соглашение о сотрудничестве было официально оформлено в рамках Невского международного экологического конгресса — 2025.

«Мы начинаем масштабную инициативу по организации системы сбора текстильных отходов в Санкт-Петербурге совместно с нашими партнерами. Это больше, чем просто размещение контейнеров, это значимый шаг к формированию культуры осознанного потребления. Наша задача стимулировать жителей сдавать ненужную одежду для ее повторного использования или переработки, вместо отправки на свалку. Российский экологический оператор обеспечит всестороннюю поддержку в вопросах регулирования и организации, чтобы сделать эту систему максимально удобной и прозрачной для всех», — подчеркнула генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Согласно условиям соглашения, «Бизнеспроф» возьмет на себя ответственность за установку, обслуживание контейнеров и транспортировку собранного текстиля, используя современную систему цифрового учета. «Невский экологический оператор», в свою очередь, будет координировать размещение контейнеров, контролировать своевременный вывоз отходов и обрабатывать запросы и обращения жителей.

«В марте 2024 года „Невский экологический оператор“ совместно с ППК „Российский экологический оператор“ реализовали экспериментальный проект по сбору текстиля в Санкт-Петербурге, который показал впечатляющие результаты: за год было собрано свыше 125 тонн текстиля. Горожане проявили высокую активность, и мы получили множество предложений по расширению зоны охвата. Подписание данного соглашения позволит значительно сократить объемы текстильных отходов, направляемых на полигоны, и дать этим вещам шанс на перерождение», — отметила генеральный директор АО «Невский экологический оператор» Екатерина Горшкова.

Стороны будут ежеквартально отчитываться о количестве собранного текстиля и его дальнейшей переработке. Кроме того, планируется организация совместных информационных и образовательных мероприятий, направленных на снижение объемов текстильных отходов и вовлечение граждан в экологически ответственное поведение.

Невский международный экологический конгресс — 2025 пройдет 22–23 мая. РЭО выступает в роли главного партнера этого мероприятия. Помимо участия в деловой программе, команда РЭО подготовит разнообразные активности, включая сап-заплыв, джазовый концерт и мастерскую по переработке «Зеленый фургон».

Организаторами XI Невского международного экологического конгресса являются Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Оператором по подготовке и проведению конгресса выступает Фонд Росконгресс.