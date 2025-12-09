В Саратовской области появится первое в стране инновационное предприятие, по переработке индустриальной пыли

Уникальный для России проект сможет ежегодно перерабатывать более ста тысяч тонн отходов, образующихся в металлургии, с выходом до тридцати тысяч тонн конечного продукта.

Получаемый в процессе переработки оксид цинка — ценный материал, востребованный в различных индустриях. В медицине и косметологии он ценится за антисептические и защитные свойства, благодаря чему входит в состав лекарственных и косметических средств. В легкой и тяжелой промышленности его используют как пигмент и наполнитель при создании резины, полимеров, бумаги и красок. Радиоэлектронная промышленность использует оксид цинка для производства варисторов, люминофоров, светодиодов, чувствительных покрытий и компонентов для лазерных устройств. Кроме того, его применяют в металлургии для изготовления кабеля, а также в стоматологии и хирургии в составе абразивов, цементов и резинотехнических изделий.

По словам гендиректора РЭО Ирины Тарасовой, реализация данного проекта существенно снизит количество промышленных отходов в регионе и станет примером успешного внедрения принципов циклической экономики в металлургической отрасли. Переработка сталеплавильной пыли для получения полезного продукта позволит сократить объем отходов, захораниваемых на полигонах, и увеличить долю вторичного сырья, используемого в промышленности.

Предприятие «Экоцинк» располагается на территории ОЭЗ «Исток» и соответствует всем современным экологическим и технологическим требованиям. Развитие этого проекта поддерживается Российским экологическим оператором в рамках государственной программы, направленной на возвращение промышленных отходов в экономический оборот, способствуя развитию экономики замкнутого цикла.