В сентябре фотоловушки зафиксировали 56 нарушений, связанных с въездом машин в леса Подмосковья

С начала текущего месяца фотоловушки в лесах региона зафиксировали уже пятьдесят шесть нарушений, которые связаны с въездом автомобилей на лесные территории. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве напомнили, что до девятого сентября в регионе действуют ограничения на пребывание людей в лесах и въезд машин на их территории. Это связано с тем, что в лесах области установился четвертый класс пожарной опасности.

Машины, въезжающие в лес, фиксируются в круглосуточном режиме. ИИ распознает госномер автомобиля, после чего на водителя составляется протокол. Все данные передаются в правоохранительные органы, и нарушителям выписывается штраф. Его размер может достигать 50 тысяч рублей.