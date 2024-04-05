В Серпухове приведут в порядок реку Кюльку

Ранее специалисты ведомства обнаружили водовыпуск с очистных сооружений ливневой канализации, куда стоки попадают через коллектор. После этого стоки сбрасываются на рельеф местности и затем попадают в водоем.

По словам главы ведомства Тихона Фирсова, в месте сброса стоков на рельеф у воды неестественный цвет, что может говорить о наличии несанкционированных врезок в коллектор. В него попадают не только ливневые стоки, но и стоки с производств. При этом очистные сооружения находятся на муниципальных землях.

Администрации муниципалитета было объявлено предостережение о недопустимости нарушений, а также предложено обследовать ливневый коллектор, затампонировать незаконные врезки и рассмотреть возможность приемки коллектора и очистных сооружений в муниципальную собственность.

Также в округе планируется собрать информацию обо всех предприятиях, которые имеют врезки в сети водоотведения в районе Северного шоссе.