В Серпухове приведут в порядок реку Кюльку
Фото: [Минэкологии МО]
Министерство экологии и природопользования Московской области потребовало наладить водоотведение в Серпухове, где выявили угрозу загрязнения реки Кюльки.
Ранее специалисты ведомства обнаружили водовыпуск с очистных сооружений ливневой канализации, куда стоки попадают через коллектор. После этого стоки сбрасываются на рельеф местности и затем попадают в водоем.
По словам главы ведомства Тихона Фирсова, в месте сброса стоков на рельеф у воды неестественный цвет, что может говорить о наличии несанкционированных врезок в коллектор. В него попадают не только ливневые стоки, но и стоки с производств. При этом очистные сооружения находятся на муниципальных землях.
Администрации муниципалитета было объявлено предостережение о недопустимости нарушений, а также предложено обследовать ливневый коллектор, затампонировать незаконные врезки и рассмотреть возможность приемки коллектора и очистных сооружений в муниципальную собственность.
Также в округе планируется собрать информацию обо всех предприятиях, которые имеют врезки в сети водоотведения в районе Северного шоссе.