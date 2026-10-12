В Подмосковье с начала года провели принудительную переоценку 622 земельных участков

Владельцы 622 земельных участков заплатят повышенный налог в Подмосковье

Официально

Фото: [Министерство имущественных отношений Московской области]

В Подмосковье с начала года провели принудительную переоценку 622 земельных участков. Их владельцы заплатят повышенный налог из-за нецелевого использования земли, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«С начала года нарушения зафиксированы на 622 участках, что позволило дополнительно вовлечь в экономический оборот региона ₽3 млрд», — отметил глава министерства Алексей Натаров.

По словам министра, цель указанной меры — дисциплинировать собственников и вернуть земли в законный хозяйственный цикл.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии государственных индустриальных парков.

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