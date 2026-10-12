В Подмосковье с начала года провели принудительную переоценку 622 земельных участков
Владельцы 622 земельных участков заплатят повышенный налог в Подмосковье
Фото: [Министерство имущественных отношений Московской области]
В Подмосковье с начала года провели принудительную переоценку 622 земельных участков. Их владельцы заплатят повышенный налог из-за нецелевого использования земли, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«С начала года нарушения зафиксированы на 622 участках, что позволило дополнительно вовлечь в экономический оборот региона ₽3 млрд», — отметил глава министерства Алексей Натаров.
По словам министра, цель указанной меры — дисциплинировать собственников и вернуть земли в законный хозяйственный цикл.
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