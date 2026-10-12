В Истре в День народного единства пройдет забег «Народный трейл»

В День народного единства, 4 ноября, в деревне Кострово под Истрой пройдет очередной забег «Народный трейл», который в этот раз посвятят татарскому народу. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Участники будут стартовать на территории отеля Hilton Garden Inn, им предложат традиционные дистанции в 20 км (с бродом через реку), а также 10 и 5 км. Впервые в этом сезоне пройдет «Забег за тюбетейкой», в ходе которого надо будет преодолеть расстояние в 3 км. Детям будут доступны дистанции в 500 м и 1 км.

С портсменов ждут треки от диджея, угощения от тети Гули на пунктах питания, на финише — чак-чак и эксклюзивная медаль. Узнать подробности можно на официальном сайте мероприятия, зарегистрироваться — по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 6+