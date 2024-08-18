В Серпухове прошла акция «Чистый лес»

В Шатовском лесничестве, расположенном в городском округе Серпухов, состоялась акция «Чистый лес», инициатором которой стала партия «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В ходе мероприятия участники очистили лесополосу, собрали и организовали вывоз сухостоя. Инициативу также поддержали «Волонтеры Подмосковья», сторонники партии, сотрудники «Мособллеса».

Отмечается, что данная акция проводится с прошлого года и находит большой отклик у жителей. В ней участвуют целыми семьями. Собранный валежник доставят семьям бойцов спецоперации, проживающим в частных домах и обращающимся за помощью в заготовке дров.

Подобные акции дают возможность каждому жителю внести свой вклад в улучшение экологической обстановки и поддержании чистоты в своем районе.

В пресс-службе подчеркнули, что лес – это не место для свалки мусора, который в таком случае нарушает нормальное функционирование экосистемы и портит внешний вид лесов.