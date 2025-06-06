В Серпухове провели акцию «Сохраним бор чистым»

В Серпухове, 5 июня, в Городском бору прошла масштабная акция «Сохраним бор чистым», приуроченная к Дню эколога и Всемирному дню окружающей среды. Мероприятие было организовано с целью поддержания и охраны уникальной природной территории – особо охраняемого «Городского бора».

В уборке территории приняли участие волонтеры из трудовых отрядов и лагеря при Центре профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи Серпуховского городского округа, а также представители партии «Единая Россия», МГЕР и движения «Волонтеры Подмосковья».

С приветственным словом к участникам обратилась директор Центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надежда Еремина. Она выразила благодарность ребятам за их неравнодушие и вклад в поддержание порядка. Надежда Викторовна напомнила о важности соблюдения правил безопасности при уборке лесного мусора и мерах предосторожности от клещей.

«Важно, что именно в День эколога проводится такая замечательная акция для ребят. Надо любить свою природу, надо ее беречь и, естественно, ухаживать за ней, оберегать и содержать Городской бор в чистоте. Мы убираем мусор в бору каждый год, и с каждым годом его становится меньше. Это, в том числе, и заслуга акции «Сохраним бор чистым»», - рассказала Надежда Еремина.

И.о. директора филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» Анна Игнатович рассказала:

«Ежегодно трудовая молодежная смена Центра по профориентации и трудоустройству молодежи оказывает поддержку сотрудникам филиала «Русский лес» в обеспечении надлежащего санитарного состояния на территории памятника природы «Городской бор», расположенного в Шатовском участковом лесничестве. Мы искренне признательны за этот важный вклад. Ребята осознают, что бор – это гордость нашего города».

Диана Алумянц, руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области, депутат Совета депутатов Г.о. Серпухов заявила: