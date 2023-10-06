В Шатуре привели в порядок территорию вокруг заповедного озера
Фото: [Минэкологии МО]
В Шатуре привели в порядок территорию природного заказника «Озеро Белое в деревне Дубасово», сообщили в Минэкологии Подмосковья. О возможных нарушениях в ООПТ сообщили местные жители.
В августе территорию уже проверяли. Тогда были выявлены нарушения, связанные с незаконной парковкой транспортных средств, разведением костров и организацией палаточных лагерей.
«На сегодняшний день ситуация значительно улучшилась, навалы бытового мусора ликвидируются», - рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.
Министр добавил, что планируется установить искусственные препятствия для того, чтобы на территорию заказника не заезжали автомобили.