В Шатуре привели в порядок территорию вокруг заповедного озера

В Шатуре привели в порядок территорию природного заказника «Озеро Белое в деревне Дубасово», сообщили в Минэкологии Подмосковья. О возможных нарушениях в ООПТ сообщили местные жители.

В августе территорию уже проверяли. Тогда были выявлены нарушения, связанные с незаконной парковкой транспортных средств, разведением костров и организацией палаточных лагерей.

«На сегодняшний день ситуация значительно улучшилась, навалы бытового мусора ликвидируются», - рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Министр добавил, что планируется установить искусственные препятствия для того, чтобы на территорию заказника не заезжали автомобили.