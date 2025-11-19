В системе учета ТКО появился мониторинг финансирования строящихся объектов

Во ФГИС УТКО, под эгидой Российского экологического оператора (РЭО), развернута система отслеживания денежных средств, направляемых на возведение объектов. Это обновление предоставляет региональным администрациям и представителям отрасли более совершенные средства для анализа финансовых показателей строительных проектов и своевременного мониторинга применяемых мер поощрения.

Заместитель главы Министерства природных ресурсов РФ Денис Буцаев утверждает, что развитие цифровых платформ — ключевая задача ведомства. Новые функции ФГИС УТКО делают процесс управления реализацией инфраструктурных проектов более прозрачным и контролируемым. Объединенная система аккумулирует данные о финансировании, мерах поддержки, расходах и стадиях оформления документации, что способствует более эффективному контролю и оперативной выработке решений.

Обновленная платформа предоставляет органам исполнительной власти возможность загружать информацию о финансировании инвестиционных проектов, заверять проектную документацию электронной подписью в разделе «Финансы ОИВ», автоматически регистрировать даты создания и модификации данных, отображать источники финансирования — от собственных средств и инвестиций в уставный капитал до программ поддержки РЭО, а также информацию об объеме затрат согласно сводному сметному расчету и полный цикл подготовки и подписания концессионных соглашений.

В пресс-службе Российского экологического оператора отметили, что новый функционал существенно расширяет возможности ФГИС УТКО. Система трансформируется в удобный инструмент всестороннего контроля за инвестиционными инициативами как для региональных, так и для федеральных властей. Это, в свою очередь, позволяет оптимизировать точность планирования и минимизировать риски, связанные со строительством объектов обработки отходов.

Внедрение инструмента финансового мониторинга — еще один шаг на пути к достижению цифровой открытости в данной отрасли и ускорению реализации инфраструктурных проектов по всей стране.