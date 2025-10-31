В Свердловской области намечено строительство мусоросортировочного комплекса, оцениваемого в 7,1 миллиарда рублей

Между правительством Свердловской области и организацией «Экотехнопарк Верхнепышминский» заключено концессионное соглашение о создании и последующем управлении комплексом по обработке твердых коммунальных отходов.

Ирина Тарасова, руководитель Российского экологического оператора заявила: «Верхнепышминский комплекс – один из ключевых объектов, заложенных в программу развития системы обращения с отходами в Свердловской области. Область активно продвигается в его реализации: проектная документация в настоящее время находится на стадии государственной экспертизы».

В рамках проекта планируется возведение современной сортировочной станции мощностью 100 тысяч тонн в год, полигона для захоронения отходов объемом 65 тысяч тонн, а также площадки для компостирования 35 тысяч тонн органических отходов в год. Общая стоимость строительных работ оценивается в 7,1 млрд рублей.

Ирина Тарасова также отметила, что Российский экологический оператор, после получения положительной оценки государственной экспертизы, изучит возможность финансирования проекта посредством выпуска облигаций. Предоставленные средства планируется направить в виде льготного займа под ориентировочную ставку 7,5% годовых, покрывающего до 95% от общей стоимости строительства. Ожидается, что рассмотрение этого вопроса может состояться в середине 2026 года.