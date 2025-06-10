В Томской области начал функционировать мусороперерабатывающий комплекс «Сибирь»

Расположенный недалеко от Томска, данный комплекс, обладающий всеми требуемыми согласованиями, был построен в сжатые сроки, что содействует реализации задач федеральной инициативы «Экономика замкнутого цикла».

Как заявила Ирина Тарасова, возглавляющая ППК РЭО, новый комплекс оборудован передовыми технологиями и способен сортировать до 250 тысяч тонн мусора в год, при этом 100 тысяч тонн будут направляться на переработку. Она подчеркнула, что столь масштабный проект был реализован в Томской области всего за 12 месяцев.

Строительство завода стартовало 1 марта 2024 года и находилось под личным контролем губернатора Томской области Владимира Мазура.

КПО «Сибирь» был создан в рамках концессионного соглашения между ООО «Томская региональная концессионная компания», администрацией Томской области и ПАО «Сбербанк».

Евгений Карелов, заместитель генерального директора ППК РЭО, акцентировал внимание на том, что запуск нового предприятия позволит значительно снизить воздействие на действующие мусорные полигоны. КПО «Сибирь» будет обслуживать Томск, Томский район и город Северск, на которые приходится свыше 80% от всего объема отходов, образующихся в регионе. Начало приема отходов комплексом запланировано после оформления лицензии и утверждения тарифной политики.

На комплексе установлено оборудование российского производства ООО «ХУСМАНН РУС», соответствующее международным нормам качества и экологической безопасности.