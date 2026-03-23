В тридцати субъектах федерации не были согласованы цифровые модели маршрутизации мусорных потоков

В тридцати регионах России профильные экологические службы не привели региональные схемы обращения с отходами в соответствие с актуальными требованиями постановления правительства № 775. Данный документ предписывает разработку и своевременное обновление таких схем в цифровом виде с использованием платформ региональных или федеральной государственной информационной системы учета ТКО (ФГИС УТКО). Эта информация была представлена в ходе планового селекторного совещания по системе обращения с твердыми коммунальными отходами при участии экспертов Российского экологического оператора.

Список субъектов, не выполнивших установленные предписания, состоит из: городов федерального значения Москвы и Севастополя; Алтайского, Забайкальского, Камчатского, Красноярского и Ставропольского краев; республик Ингушетия, Тыва, Северная Осетия — Алания, Удмуртская, Чувашская, Дагестан и Татарстан; а также Ленинградской, Брянской, Тверской, Белгородской, Вологодской, Курской, Мурманской, Орловской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ивановской, Рязанской, Магаданской и Самарской областей, а также Еврейской автономной области.

«По ряду регионов мы ожидали выхода на общественные обсуждения, но это не произошло. Особенно стоит отметить Ставропольский край и Мурманскую области, где идут отставания по срокам вывода терсхем на общественные обсуждения. Еще вопрос по Магаданской области. Там ситуация такова, что территориальная схема утверждена, но не учтены критические замечания РЭО. Прошу коллег ускорить работу», — заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

На данный момент электронные модели схем, описывающие потоки отходов, уже утверждены и согласованы в двадцати субъектах Федерации. Еще в тридцати регионах указанные документы прошли стадию общественных обсуждений.