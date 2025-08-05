В тринадцати субъектах РФ завершились конкурсные процедуры, направленные на определение региональных операторов

С начала текущего года в тринадцати регионах РФ прошли конкурсные отборы, в результате которых были выбраны организации, ответственные за работу с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На эти компании возложены обязанности по сбору и транспортировке ТКО на объекты, предназначенные для сортировки, переработки или захоронения.

«Региональные операторы играют ключевую роль в системе управления ТКО. Именно они отвечают за вывоз мусора с контейнерных площадок, и обеспечение своевременности этой услуги является приоритетной задачей. С начала года было проведено 32 конкурсных отбора в таких регионах, как Алтайский край, Воронежская область, Краснодарский край, Магаданская область, Оренбургская область, Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Ростовская область, Свердловская область, Ставропольский край, Ульяновская область, Хабаровский край», – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, комментируя ситуацию.

В восьми регионах России, а именно в Алтайском крае, Воронежской, Магаданской, Свердловской и Ульяновской областях, Республике Алтай, Ставропольском и Хабаровском краях, конкурсы состоялись в 17 зонах, за которыми закреплены региональные операторы. В республиках Дагестан и Ингушетия конкурсные процедуры не состоялись из-за отсутствия заявок. В планах — проведение дополнительного отбора.

В настоящее время продолжается процедура выбора регионального оператора в Оренбургской области. Прием заявок продлится до 18 августа 2025 года.