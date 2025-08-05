В тринадцати субъектах РФ завершились конкурсные процедуры, направленные на определение региональных операторов
Конкурсные процедуры по определению регоператоров завершились в 13 регионах
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С начала текущего года в тринадцати регионах РФ прошли конкурсные отборы, в результате которых были выбраны организации, ответственные за работу с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На эти компании возложены обязанности по сбору и транспортировке ТКО на объекты, предназначенные для сортировки, переработки или захоронения.
«Региональные операторы играют ключевую роль в системе управления ТКО. Именно они отвечают за вывоз мусора с контейнерных площадок, и обеспечение своевременности этой услуги является приоритетной задачей. С начала года было проведено 32 конкурсных отбора в таких регионах, как Алтайский край, Воронежская область, Краснодарский край, Магаданская область, Оренбургская область, Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Ростовская область, Свердловская область, Ставропольский край, Ульяновская область, Хабаровский край», – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, комментируя ситуацию.
В восьми регионах России, а именно в Алтайском крае, Воронежской, Магаданской, Свердловской и Ульяновской областях, Республике Алтай, Ставропольском и Хабаровском краях, конкурсы состоялись в 17 зонах, за которыми закреплены региональные операторы. В республиках Дагестан и Ингушетия конкурсные процедуры не состоялись из-за отсутствия заявок. В планах — проведение дополнительного отбора.
В настоящее время продолжается процедура выбора регионального оператора в Оренбургской области. Прием заявок продлится до 18 августа 2025 года.
«Согласно данным мониторинга, проведенного Российским экологическим оператором (РЭО) в июле 2025 года, в России насчитывается 274 зоны деятельности региональных операторов. В 264 из них услуги по обращению с отходами оказывают 184 регоператора. Как правило, срок действия договора с регоператором составляет 10 лет. Однако в случае участия компании в строительстве или реконструкции объектов по обращению с ТКО, правительство региона имеет право продлить статус регионального оператора еще на 5 лет», – сообщили представители пресс-службы РЭО.