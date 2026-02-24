В Улан-Удэ появится современный объект по обращению с отходами: выбран потенциальный концессионер

В Республике Бурятия планируется возвести современный мусороперерабатывающий комплекс. Инвестиции в этот проект составят 6,5 млрд рублей. Строительство объекта в Улан-Удэ даст возможность перерабатывать каждый год порядка 190 тысяч тонн твердых коммунальных отходов.

Потенциальным концессионером для реализации данного проекта определен ООО «Экологический оператор Республики Бурятия». Это решение региональные власти приняли после изучения всех поступивших конкурсных заявок. Ожидается, что оформление всей разрешительной документации будет окончательно завершено в первом квартале 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора, сооружение подобных комплексов представляет собой одну из центральных целей проводимой реформы ЖКХ в области обращения с отходами. Ввод в эксплуатацию новых мощностей будет способствовать достижению Бурятией плановых значений, установленных национальным проектом «Экологическое благополучие» в сфере управления ТКО.