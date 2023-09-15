В Волоколамске близится к завершению рекультивация полигона «Ядрово»

В Волоколамске близится к завершению рекультивация мусорного полигона «Ядрово», сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья. Завершить работы планируется в конце текущего года.

На Северном теле полигона работы выполнили в полном объеме. Также сооружены армогрунтовые стены Южного тела, инженерные сооружения по сбору фильтрата и ливневых вод. Степень готовности работ составляет 77%.

Площадь полигона превышает тридцать гектаров. Здесь накопилось около миллиона кубометров мусора. В 2020-м полигон закрыли, а весной прошлого года начали его рекультивацию.

Сейчас на территории трудятся десятки специалистов, задействовано два десятка единиц спецтехники.