В Воскресенске прошел сбор макулатуры
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
Сбор макулатуры проходил в рамках благотворительной акции «Киноэкология» и партийного проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия».
«Сегодня активно шли сдавать макулатуру и дети, и взрослые. Кто-то приносил небольшие стопки газет и тетрадей, кто-то – большие коробки. Все средства, которые будут собраны, направятся на съемку детского художественного фильма», – рассказал начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» Алексей Соколов.
В съемке детского художественного фильма «А как иначе…», раскрывающем качество патриотизма как чувство ответственности за Родину, примут участие юнармейцы Подмосковья.
«Подобные экологические акции воспитывают ответственное отношение к природе. Это не только хороший способ помочь нашей планете, но возможность научить детей о заботе о ней», - добавил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.