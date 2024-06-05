В Воскресенске прошел сбор макулатуры

«Сегодня активно шли сдавать макулатуру и дети, и взрослые. Кто-то приносил небольшие стопки газет и тетрадей, кто-то – большие коробки. Все средства, которые будут собраны, направятся на съемку детского художественного фильма», – рассказал начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» Алексей Соколов.