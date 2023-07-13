В Звенигороде лесничие нашли синичье гнездо с птенцами внутри скамейки
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В Звенигороде местные лесничие обнаружили синичье гнездо в необычном месте – внутри одной из скамеек на территории конторы. Об этом рассказали в Комлесхозе Подмосковья.
В один из дней сотрудники лесничества услышали тонкий писк. Поначалу определить его источник не удавалось, но впоследствии поиски привели к скамейке возле конторы.
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Оказалось, что синица обустроила гнездо внутри кирпичной кладки, образующей основу лавочки. Приподняв деревянное сиденье скамьи, лесничие увидели нескольких желторотых птенцов.
«При съемке ни один из птенцов не пострадал. Лесничие аккуратно вернули доску на место, сохранив укрытие в прежнем виде», - говорится в сообщении комитета.