Вебинар по участию в Зеленой премии проведут для педагогов и школьников

В рамках общенациональной инициативы «ЭкоХод» 11 сентября 2025 года Российский экологический оператор организует онлайн-семинар, посвященный участию в конкурсе «Зеленая премия». На вебинаре будет представлена информация о правильном оформлении и подаче заявок. Начало онлайн-мероприятия запланировано на 16:00 по московскому времени. Центральной темой станет главная экологическая награда России, учрежденная РЭО.

По заявлению пресс-службы РЭО, «Зеленая премия» является важным мотиватором для развития образовательных и экологических инициатив. Посещение вебинара даст преподавателям и студентам возможность качественно подготовить свои проекты и представить их на всероссийском уровне.

Елена Энгельс, заместитель PR-директора ППК РЭО, подробно рассмотрит особенности оформления заявок и детали участия в конкурсе. Наталья Поротникова, заместитель директора института экологии НИУ ВШЭ и лауреат «Зеленой премии» 2023 года, поделится своими знаниями и предоставит полезные советы потенциальным участникам.

Участники вебинара получат исчерпывающую информацию о подходящих категориях для своих работ, узнают, как составить привлекательную заявку с высокими шансами на выход в финал, а также поймут, какие критерии используются экспертами при оценке.

Для регистрации на вебинар перейдите по указанной ссылке.

Чтобы получить сертификат, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте «ЭкоХода» и подать заявку на участие в серии экологических вебинаров для школьников через личный кабинет в рамках Всероссийской образовательной программы, направленной на формирование культуры бережного обращения с отходами.