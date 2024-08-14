Ветеринары в Химках спасли редкую летучую мышь

Специалисты Химкинской ветеринарной станции спасли редкую летучую мышь, у которой было сломано крыло. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Раненое животное обнаружили местные жители и сразу отвезли его в ветеринарную клинику. Врачи оказали первую помощь и установили, что пациент — самец двухцветного кожана. Этот вид летучих мышей является самым редким в столичном регионе.

Сейчас жизни и здоровью летучей мыши ничего не угрожает. Пациента направили в Центр реабилитации рукокрылых, там за ним присмотрят хироптерологи.

Жителям Подмосковья напомнили, что бояться летучих мышей не стоит. Они питаются насекомыми и не могут навредить человеку. При встрече с летучей мышью нужно сохранять спокойствие и не пугать ее. Если животному требуется помощь, для ее оказания следует надеть перчатки.