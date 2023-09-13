Владелец земель в Солнечногорске не смог оспорить наказание за незаконную свалку
Фото: [Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО]
Десятый арбитражный суд отказал ООО «Кутузово» в удовлетворении апелляционной жалобы на действия Министерства экологии и природопользования Московской области.
Отмечается, что ООО «Кутузово» принадлежат несколько участков в районе деревни Рузино в городском округе Солнечногорск. Владелец заключил договор на вертикальную планировку участков методом отсыпки чистыми грунтами пятого класса опасности.
Однако, собственник не проконтролировал подрядчика, который отсыпал земли грунтами неизвестного происхождения с включениями боя бетона и кирпича, при этом часть стройотходов разместили в водоохранной зоне реки Горетовки.
Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что поскольку собственник или арендатор земель несет ответственность за их состояние и целевое использование, то ООО «Кутузово» подверглось административному наказанию. Общество дважды пыталось опротестовать его, но суды двух инстанций подтвердили правоту ведомства. Постановление в законную силу пока не вступило.
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