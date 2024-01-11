Владельца земель в Ленинском округе осудили за незаконное размещение отходов

Домодедовский городской суд вынес первое решение по искам Министерства экологии и природопользования Подмосковья против владельцев земельных участков в деревне Сапроново Ленинского городского округа.

Напоминаем, что ранее ведомство подало четыре исковых заявления о возмещении ущерба, причиненного незаконным размещением отходов в деревне. Иски были поданы в отношении трех физических лиц и муниципалитета. В ходе надзорных мероприятий был рассчитан ущерб, нанесенный каждому из участков, общая сумма его превысила два миллиона рублей.

Накануне Домодедовский городской суд вынес решение удовлетворить исковые требования Минэкологии к одному из граждан, допустившему завоз и размещение отходов на свои земли. Цена иска — более полумиллиона рублей.

Отмечается, что в настоящий момент решение в законную силу пока не вступило, а остальные заявления находятся на рассмотрении суда.