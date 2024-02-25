Владельцу земли в Красногорске не удалось оспорить решение о возмещении ущерба от порчи земель

Индивидуальному предпринимателю, владельцу земельного участка в коттеджном поселке «Седьмая миля», расположенного в деревне Бузланово в городском округе Красногорск, не удалось оспорить решение о возмещении ущерба от порчи земель. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Напоминаем, что суд первой инстанции постановил взыскать с гражданина сумму ущерба, нанесенного незаконной свалкой на его землях. На землях гражданина площадь перекрытия отходами составила почти 1900 квадратных метров. Эксперты рассчитали сумму ущерба, которая составила почти девятьсот тридцать тысяч рублей.

Не согласившись с решением, предприниматель подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение. В качестве обоснования он сослался на свое финансовое положение, а также на то, что участок приобретался не для ведения предпринимательской деятельности.

Однако Десятый арбитражный апелляционный суд счел эти аргументы несостоятельными. В настоящий момент решение в законную силу пока не вступило.