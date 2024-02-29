Владимир Путин: Объем вредных выбросов в атмосферу по стране должен быть сокращен вдвое

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в рамках проекта «Чистый воздух» в 12 индустриальных центрах России, удалось снизить вредные выбросы в атмосферу. А с прошлого года к проекту подключились еще 29 городов.

Путин заявил, что в целом по стране объем вредных выбросов в атмосферу должен быть сокращен вдвое. К этой цели предполагается двигаться поэтапно, а для оценки результатов создадут комплексную систему мониторинга качества окружающей среды.

Отмечается, что за последние пять лет очищены тысячи километров рек и берегов, также почти наполовину сокращены грязные стоки в Волгу. Владимир Путин предложил поставить цель — вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России.

Также за это время ликвидировали почти сто тридцать крупных свалок в городах и восемьдесят объектов накопленного экологического вреда. В безопасное состояние приведены территории полигона «Красный Бор», «Байкальского ЦБК» и Усолья-Сибирского.

По всей России предполагается продолжить ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. В предстоящие 6 лет должно быть ликвидировано не менее 50 таких точек высоких экологических рисков.

Напоминаем, в марте пройдут президентские выборы. Россияне могут проголосовать за одного из кандидатов: Владислава Даванкова (партия «Новые люди»), Владимира Путина (самовыдвиженец, действующий президент), Николая Харитонова (партия КПРФ) и Леонида Слуцкого (ЛДПР).