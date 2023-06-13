Власти ФРГ заявили об угрозе дефицита питьевой воды на фоне засухи
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В ФРГ прогнозируется жаркое лето с засухой, на фоне которой может возникнуть вопрос недостатка питьевой воды. Власти страны предупредили о вероятном введении ограничений на ее приобретение по всей Германии. Об этом сообщают «Народные новости» со ссылкой на газету Bild.
Отмечается, что под ограничения могут подвести даже использование бассейнов, устройств для орошения газонов и фонтанов.
Поясняется, что на данный момент какие-либо ограничения отсутствуют, но затяжная засуха приводит к новым проблемам для управления водными ресурсами. Минувшее лето показало недостаток воды в ряде регионов страны.