Власти ФРГ заявили об угрозе дефицита питьевой воды на фоне засухи

В ФРГ прогнозируется жаркое лето с засухой, на фоне которой может возникнуть вопрос недостатка питьевой воды. Власти страны предупредили о вероятном введении ограничений на ее приобретение по всей Германии. Об этом сообщают « Народные новости » со ссылкой на газету Bild.

Отмечается, что под ограничения могут подвести даже использование бассейнов, устройств для орошения газонов и фонтанов.

Поясняется, что на данный момент какие-либо ограничения отсутствуют, но затяжная засуха приводит к новым проблемам для управления водными ресурсами. Минувшее лето показало недостаток воды в ряде регионов страны.