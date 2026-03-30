Власти рассматривают исключение отопительных котлов из перечня товаров РОП

Органы власти изучают предложения о внесении изменений в правительственное постановление №2414, регулирующее перечень товаров, подпадающих под расширенную ответственность производителей (РОП). Данные предложения подготовили эксперты Российского экологического оператора и направлены в Минприроды России.

Ключевым изменением является исключение из данного списка водогрейных котлов центрального отопления, предназначенных для производства горячей воды или низконапряженного пара.

Инициатором данной корректировки стал бизнес-сообщество. В частности, предложение по изменению перечня было внесено компанией «Гермес-Липецк» через Ассоциацию «Ресурс», занимающуюся вопросами экономики замкнутого цикла.

Эта категория котлов представляет собой промышленные металлоконструкции. Их первоначальное включение в перечень было ошибкой, поскольку они были некорректно классифицированы как электронные устройства, подобно бытовым водонагревателям, хотя фактически не содержат существенных электронных компонентов.

«Механизм РОП должен учитывать конструктивные особенности продукции и способы ее переработки. В данном случае, котлы представляют собой преимущественно металлоконструкцию с минимальным электронным оборудованием. Поэтому мы поддерживаем их исключение из группы электрооборудования и перечнем, в целом. Важно устранять такие несоответствия, чтобы требования были понятными и применимыми для бизнеса», — отметили в пресс-службе РЭО.

Дополнительно проект поправок детализирует правила учёта многооборотной упаковки, например, деревянных поддонов. В настоящее отсутствие единой системы идентификации для такой тары затрудняет процедуру отчетности для предприятий. Предлагаемые нормы позволят четко определить её статус и снизить риски ошибок и последующих штрафных мер.

«При исполнении РОП у производителей возникают обоснованные вопросы- почему тот или иной товар включен в него или в отдельную группу, это хорошо. Это позволяет оценить разумность регулирования и внести корректировки. Такое возможно при активной позиции бизнеса и готовности выстраивать диалог с регуляторами», — добавил руководитель Ассоциации «Ресурс» Борис Прокопьев.

Ассоциация «Ресурс» также сообщила, что компания «Гермес-Липецк» не является ее членом.