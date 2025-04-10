Власти субъектов РФ получили возможность в режиме реального времени контролировать состояние полигонов

«В 2024 году РЭО запустил систему мониторинга объектов размещения ТКО. В первую очередь она поможет прогнозировать и предупреждать возможные проблемы на полигонах. В 2022–2024 годах мы создали 998 цифровых моделей полигонов с помощью воздушного лазерного сканирования. Благодаря этому регионы могут самостоятельно определять сроки эксплуатации объектов размещения ТКО», — сообщила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Для определения оставшегося срока службы полигона и создания его трехмерной модели используются беспилотники, оснащенные переносными сканерами с лазерами. Дрон совершает облет территории полигона, собирая необходимые данные. На основе полученной информации формируется цифровая модель, включающая в себя точную карту, текстуры, планы, а также проектную документацию. Это позволяет оценивать остаточную вместимость, срок службы объекта и выявлять возможные нарушения, такие как выход отходов за пределы границ участка или утечка фильтрата.

Сформированные трехмерные модели позволяют определять ключевые характеристики объектов: максимальный объем, который еще можно заполнить отходами, накопленное количество отходов, высотные отметки, крутизну углов откосов. Кроме того, они дают возможность отслеживать соблюдение действующих требований российского законодательства в области обращения с отходами.

«Разработка системы мониторинга ТКО стала важным этапом в процессе импортозамещения. Это первая программа РЭО, которая была внесена Министерством цифрового развития России в реестр отечественного программного обеспечения. Теперь региональные власти могут анализировать работу полигонов в режиме онлайн и предотвращать возможные риски», — подчеркнул заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Для получения доступа к системе необходимо перейти по ссылке fly.reo.ru и пройти регистрацию. После этого на указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо с данными для авторизации в системе. После регистрации станут доступны результаты воздушного лазерного сканирования всех объектов, расположенных на территории соответствующего субъекта РФ.

Инструкция по использованию системы мониторинга ТКО доступна на официальной странице воздушного лазерного сканирования сайта РЭО.