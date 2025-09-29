Власти ввели плату за складирование искусственных грунтов на полигонах

Правительство пересмотрело подход к расчету компенсаций за ущерб, наносимый окружающей среде. Согласно обновленным нормам, если произведенные из органических отходов искусственные грунты не находят повторного применения, к примеру, в дорожных или ландшафтных работах, а просто складируются на полигонах, то за это будет взиматься оплата, аналогичная размещению мусора.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии России Дениса Буцаева, внесенные изменения касаются деятельности полигонов и оплаты за негативное влияние на природу. Если в течение трех лет почва не нашла применения и оказалась на полигоне, она квалифицируется как отход, а ее хранение влечет за собой начисление платежей.

Эти нововведения касаются организаций и частных предпринимателей, занимающихся производством искусственных почв или их приобретением для дальнейшего использования.

Представители Российского экологического оператора (РЭО) подчеркнули: «Эти шаги призваны повысить уровень ответственности участников рынка: созданная почва должна быть использована в деятельности, а не превращаться в еще одну разновидность отходов. Это важный шаг к формированию экономики замкнутого цикла, где отходы максимально перерабатываются».