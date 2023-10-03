Во Фрязинском лесопарке высадили молодые ели

Активисты и сотрудники Молодежного центра городского округа Фрязино провели акцию по массовой высадке молодых саженцев хвойных деревьев в недавно открывшемся лесопарке. Раньше на этом месте была дубовая роща.

По проекту благоустройства, в этом году на участке появились детские игровые зоны, карусели, спортивное ядро, тропинки заасфальтировали, вдоль них установили фонари. Теперь в зеленой зоне приятно и безопасно гулять круглый год.

В завершение летнего сезона было решено обновить зеленый фонд лесопарка саженцами ели.

В акции приняли участие и участники движения «Волонтеры Подмосковья».

Как объяснили в Молодежном центре наукограда, такие высадки помогают бороться с загрязнением атмосферного воздуха, защищают и улучшают экологию.