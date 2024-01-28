Водохранилища в Крыму наполнились на 80% благодаря осадкам

Благодаря дождям и паводкам крымские водохранилища наполнились водой на 80%. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Уточняется, что данного объема воды хватит не менее чем на 470 суток даже в условиях полной засухи.

Добавляется, что также из-за осадков наполнились подземные источники, объем воды в которых сможет обеспечить жителей на полтора года.

Отмечается, что в 2023 году в республике выпало осадков на 10% больше климатической нормы.