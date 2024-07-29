Военный эксперт Никулин пояснил связь вырубки лесов и аномальной жары в России
Наша страна в последние годы сталкивается с непривычными для нее погодными явлениями: аномальная жара сменяется мощными ураганами, а ливни затапливают целые города. Военный эксперт Игорь Никулин рассказал, что стоит за этой изменчивостью погоды и является ли это просто естественным циклом, или это все же климатическое оружие. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По его словам, аномальная жара прежде всего вызвана массовой вырубкой лесов на русской равнине, что привело к резко континентальному климату, то есть колоссальные массы воздуха переносятся в связи с резким перепадом температуры.
Эксперт пояснил, что исключать применение климатического оружия в данном случае нельзя, однако для этого необходимо провести серьезный анализ: получить зафиксированные космическими спутниками данные, создать комиссию по изучению, получить данные разведки.
По его мнению, эксперименты над климатом ведутся, однако они не оказывают такого влияния, как вырубка лесов. И спасти положение может только массовая высадка деревьев.