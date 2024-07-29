Военный эксперт Никулин пояснил связь вырубки лесов и аномальной жары в России

Наша страна в последние годы сталкивается с непривычными для нее погодными явлениями: аномальная жара сменяется мощными ураганами, а ливни затапливают целые города. Военный эксперт Игорь Никулин рассказал, что стоит за этой изменчивостью погоды и является ли это просто естественным циклом, или это все же климатическое оружие. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, аномальная жара прежде всего вызвана массовой вырубкой лесов на русской равнине, что привело к резко континентальному климату, то есть колоссальные массы воздуха переносятся в связи с резким перепадом температуры.

Эксперт пояснил, что исключать применение климатического оружия в данном случае нельзя, однако для этого необходимо провести серьезный анализ: получить зафиксированные космическими спутниками данные, создать комиссию по изучению, получить данные разведки.

По его мнению, эксперименты над климатом ведутся, однако они не оказывают такого влияния, как вырубка лесов. И спасти положение может только массовая высадка деревьев.