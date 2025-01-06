Волонтерами и спасателями вывезено около 120 тыс. тонн замазученного песка с побережья Кубани

Спасателями и волонтерами собрано и вывезено примерно 120 тыс. тонн загрязненного грунта с Черноморского побережья в Краснодарском крае после разлива мазута. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Уточняется, что наибольший объем замазученного грунта вывезен с берегов моря в Анапе и Темрюкском районе. Его доставляют на спецобъекты утилизации и примерно 84 тыс. тонн – на площадку временного хранения, где в круглосуточном режиме ведется работа.

Напомним, что в Керченском проливе в середине декабря в ходе шторма потерпели крушение два танкера, из-за чего в Черное море вылилось свыше двух тысяч тонн мазута.

Ранее сообщалось, что у побережья Анапы обнаружили новый выброс мазута.