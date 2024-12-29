В Черном море у побережья Анапы обнаружили новый выброс мазута

В районе пляжа «Динамо» в Анапе произошёл повторный выброс нефтепродуктов, о чём сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. По информации из сообщения, ликвидацией нового загрязнения занимаются специалисты из Ленинградского муниципального округа.

В акватории Керченского пролива 15 декабря во время шторма произошло кораблекрушение двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате были спасены 27 членов экипажа, один из них, к сожалению, погиб. По информации от экстренных служб, на борту танкеров находилось около 9200 тонн мазута. Росрыболовство сообщило, что разлив нефти негативно повлиял на прибрежные районы Анапы, станицы Благовещенской, Витязево и многие другие населенные пункты Кубани.

«Его уже оперативно убирают. На участке работают 50 человек: сотрудники администрации муниципалитета, сельских поселений, муниципальных предприятий», — утверждается в публикации оперштаба Кубани.

Ранее сообщалось, что в Крыму введут режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море. А после этого стало известно, что разлив мазута у берегов полуострова привел к массовой гибели дельфинов.