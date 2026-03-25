Волонтеры из 70 регионов России пройдут обучение по экологии и устойчивому развитию

Российский экологический оператор совместно с РГУ им. А. Н. Косыгина запускает учебную программу для региональных координаторов всероссийского движения «Экосистема». В обучении примут участие представители добровольческих объединений более чем из 70 регионов страны.

Занятия пройдут с 27 по 29 марта. В ходе курса участникам расскажут о современных подходах к формированию экономики замкнутого цикла, базовых принципах экологического просвещения и эффективном диалоге с населением. Особое внимание уделят практическим инструментам для запуска и сопровождения локальных природоохранных инициатив.

В пресс-службе РЭО отметили, что экологическая активность граждан стала важным фактором вовлечения населения в охрану окружающей среды и внедрение устойчивых практик. Подобные образовательные проекты позволяют распространять положительные наработки по всей стране и напрямую способствуют выполнению задач нацпроекта «Экологическое благополучие». Координаторы движения выполняют роль проводников изменений: они работают с местными жителями, внедряют полезные начинания и формируют культуру обращения с отходами, продвигая федеральную экологическую политику в субъектах РФ.

Программа разработана при поддержке участников Консорциума «Экономика замкнутого цикла» — РГУ им. А. Н. Косыгина и АНО «Экосистема». Формат обучения включает теоретические блоки и анализ реальных кейсов.

Консорциум «Экономика замкнутого цикла» был создан по инициативе РЭО в 2021 году. Его цели — обучение специалистов для сферы обращения с отходами, содействие научным и учебным заведениям, а также внедрение передовых технологий в данной области. В объединение входят отраслевые предприятия, научно-исследовательские институты и ведущие вузы, такие как МГУ им. Ломоносова, РУДН, МГИМО, РЭУ им. Плеханова и НИТУ «МИСиС».