Волонтеры очистили берег реки Рожайки в подмосковном Домодедово

Отмечается, что все неравнодушные к проблемам экологии и защите окружающей среды активисты собрали более двадцати пакетов стекла, пластика, другого мусора и несколько автомобильных покрышек. Организаторы отметили, что такие мероприятия помогают не только сохранить чистоту природы, но и способствуют формированию экологической культуры среди молодежи.

«Просим всех жителей быть активнее в субботнике и беречь окружающую среду от мусора. Мы живем в красивейшем округе Подмосковья, так давайте же вместе сделаем его еще чище для самих себя», — рассказал начальник территориального отдела микрорайона Западный администрации муниципалитета Дмитрий Негорожин.

Ожидается, что встречи по уборки территории будут продолжаться и дальше, все желающие смогут присоединиться к Международному дню очистки водоемов. В округе определено девятнадцать мест, куда может прийти каждый желающий и присоединиться к коллективной уборке прибрежных территорий. График уборки, координаты мест и контакты для связи можно найти на сайте.