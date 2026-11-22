Употребление ледяной воды сразу после пробуждения в целом не представляет опасности для здоровых людей, однако температура жидкости может влиять на физиологические процессы, включая работу сердечно-сосудистой системы. Об этом в интервью изданию RT рассказала врач-терапевт Алина Азизова.

По словам специалиста, холодная вода способна вызвать кратковременную активацию вегетативной нервной системы, регулирующей сердечный ритм и сосудистый тонус, что приводит к временным колебаниям давления и пульса. Выраженность реакции зависит от температуры и объема выпитого, а также индивидуальных особенностей человека.

Специалист подчеркнула, что такие сосудистые реакции не равнозначны опасному спазму коронарных артерий. Убедительных научных данных о повышении риска инфаркта или инсульта от ледяной воды натощак у людей без хронических заболеваний нет. Не подтверждена и гипотеза о том, что утреннее время делает привычку более рискованной.

«На сегодняшний день нет убедительных научных данных о том, что употребление ледяной воды натощак повышает риск инфаркта или инсульта у здоровых людей. Не доказано и то, что употребление холодной воды именно утром делает эту привычку более опасной», — отметила Азизова.

Особую осторожность следует проявлять пациентам с ишемической болезнью сердца, неконтролируемой гипертензией и нарушениями сердечного ритма. При появлении боли в груди, учащенного сердцебиения или головокружения эксперт рекомендует перейти на воду комнатной температуры, а при сохранении симптомов — обратиться к врачу.

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