Вопросы содействия регионам в развитии инфраструктуры по обращению с отходами обсуждались на полях ПМЭФ-2025

В качестве действенных инструментов поддержки региональных инициатив в области создания инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) были выделены механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) и привлечение инвестиций через льготные займы Российского экологического оператора (РЭО). Об этом сообщили заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев и генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова в ходе сессии «Экология и экономика: синергия финансовых механизмов и инноваций в обращении с отходами», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В настоящее время отрасль обращения с отходами не испытывает недостатка в привлечении банковских средств. Мы видим значительный интерес со стороны финансовых институтов к предоставлению кредитов на условиях, разработанных правительством. Речь идет о десятках миллиардов рублей ежегодно, а общий объем инвестиций в отрасль уже превысил 300 млрд рублей. Мы намерены продолжать эту работу. Среди нормативных актов, оказавших существенное влияние на улучшение инвестиционного климата, особо отмечу возможность реализации концессионных инвестиционных проектов с субсидируемой процентной ставкой», — заявил Денис Буцаев.

Руководитель РЭО подробно рассказала о мерах поддержки проектов в сфере ТКО.

«Наиболее популярной формой реализации инвестиционных проектов сегодня является государственно-частное партнерство, в частности, концессии. Банки активно сотрудничают с РЭО в реализации этих проектов, являясь важными партнерами в создании необходимой инфраструктуры. Благодаря их поддержке мы профинансировали 14 проектов на общую сумму около 74 млрд рублей. В планах до конца текущего года — финансирование новых проектов еще на 50 млрд рублей. Это пример эффективного взаимодействия бизнеса и государства. РЭО оказывает всестороннюю поддержку каждому региону в реализации инвестиционного проекта: от помощи в выборе площадки и применяемой технологии до подготовки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы. Эти уникальные компетенции доступны для всех», — подчеркнула Ирина Тарасова.

Для ускорения процесса заключения концессионных соглашений в марте текущего года правительством было издано распоряжение о создании 36 комплексных объектов в 19 регионах без проведения конкурсных процедур. Мощность этих предприятий составит 4,5 млн тонн в год по сортировке и 2,3 млн тонн в год по утилизации. Общий объем инвестиций в эти объекты составит более 140 млрд рублей.

Для достижения целей, установленных президентом, к 2030 году необходимо создать не менее 400 новых предприятий. По оценкам РЭО, общий объем инвестиций в отрасль составит более 500 миллиардов рублей.

Инвесторам предусмотрена государственная поддержка. РЭО имеет право предоставлять льготные займы, финансируя до 95% стоимости проекта и компенсируя 90% ключевой ставки. Кроме того, РЭО осуществляет выкуп облигаций инвесторов на льготных условиях.

Благодаря поддержке РЭО уже введен в эксплуатацию ряд крупных предприятий по переработке ТКО. Например, в Московской области функционирует крупнейший в России завод по переработке пластика — «ЭкоЛайнВторпласт», получивший финансовую поддержку от РЭО.