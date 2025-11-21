Вопросы взаимодействия в сфере циклической экономики обсудили представители России и Таджикистана

На встрече, организованной Российским экологическим оператором с участием сотрудников посольства Таджикистана в РФ, обсуждались перспективные направления партнерства в области циркулярной экономики и обращения с отходами. В фокусе внимания были варианты технологического сотрудничества, вероятные инвестиционные проекты и методы, эффективные для применения в обеих странах.

«Российский экологический оператор придает большое значение международному взаимодействию и обмену опытом в контексте устойчивого развития. Наши коллеги из Таджикистана демонстрируют высокий интерес к современным решениям в области управления отходами, и мы готовы оказывать содействие дальнейшему укреплению этого партнерства», – подчеркнули в пресс-службе РЭО.

Представители Таджикистана выразили заинтересованность в изучении российской системы формирования циркулярной экономики, а также в посещении ведущих комплексов по сортировке, переработке и утилизации отходов.

В ходе встречи были рассмотрены разнообразные перспективы для совместной деятельности, включая внедрение передовых технологий рециклинга, участие в пилотных проектах и обмен профессиональными компетенциями.

Достигнута договоренность о продолжении диалога в рабочем порядке и определении первоочередных шагов для расширения двустороннего сотрудничества.