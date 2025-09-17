Восемь регионов показали ускоренные темпы закупки контейнеров для ТКО

В числе лидеров по подготовке мест размещения и закупке контейнеров отмечены Псковская, Архангельская, Ростовская области и Пермский край. Эти данные были озвучены на Инциденте № 58, прошедшем в Координационном центре Правительства РФ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева и посвященном вопросам организации обращения с твердыми коммунальными отходами. Эксперты РЭО представили анализ текущей ситуации в сфере ТКО.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева, лучшие результаты за прошедшую неделю показали регионы, оборудовавшие 203 площадки и закупившие 734 контейнера. Положительная динамика наблюдается в Иркутской, Еврейской автономной, Брянской, Новосибирской, Калининградской и Орловской областях, а также в Алтайском и Пермском краях. Он выразил благодарность коллегам за активную работу.

Согласно утвержденным региональным планам, к 2025 году необходимо ввести в эксплуатацию 8 952 контейнерные площадки и закупить 48 558 контейнеров.

В пресс-службе РЭО сообщили, что на данный момент оборудовано 4449 площадок под контейнеры и закуплено 33 393 единицы.