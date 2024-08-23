Воздух в большинстве муниципалитетов Подмосковья на этой неделе был чистым

На уходящей неделе воздух в подавляющем большинстве подмосковных муниципалитетов был чистым, передает Министерство экологии и природопользования Московской области.

По словам руководителя министерства Тихона Фирсова, средние за сутки концентрации загрязняющих веществ, контроль за которыми ведется на постах наблюдения, не превышали установленных нормативов.

Министр отметил, что разовые превышения наблюдались только в Люберцах, Мытищах и Ленинском городском округе. Речь шла о превышении среднесуточных концентраций оксида азота не более чем на 1,4 ПДК. Как пояснил министр, это связано с интенсивностью движения транспорта, так как указанное соединение является показателем автомобильных выхлопов.