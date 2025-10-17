Впервые РЭО планирует разместить экологические облигации на сумму 17,2 млрд рублей

Привлеченные средства будут инвестированы в создание современного мусороперерабатывающего комплекса «Новоселки», строящегося в Санкт-Петербурге. Выпуск «зеленых» облигаций позволит предоставить финансирование компании «Невский экологический оператор», реализующей этот проект. Агентство «Эксперт РА» подтвердило соответствие выпуска облигаций принципам «зеленого» финансирования и выдало заключение о соответствии инвестиционного замысла критериям экологически ответственного инвестирования.

Как заявила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова, организация стремится к укреплению экологической безопасности, повышению уровня жизни населения и созданию условий для перехода к циркулярной экономике. Строительство объектов инфраструктуры для переработки отходов является важным элементом этой стратегии, а «зеленые» облигации – ключевым инструментом привлечения средств для новых предприятий. Обязательным этапом является независимая экспертиза проектов, финансируемых посредством «зеленых» облигаций.

Производственная мощность комплекса «Новоселки» составит 600 тыс. тонн твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора в год, что соответствует четверти от общей потребности Санкт-Петербурга в мощностях по утилизации отходов. Запуск объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Председатель Экспертного совета по устойчивому развитию РЭО Светлана Бик подчеркнула, что отбор проектов для финансирования через «зеленые» облигации происходит в соответствии с Политикой зеленого финансирования и другими регламентирующими документами РЭО. Экспертный совет проводит оценку соответствия проекта экологическим требованиям и Стандарту социально-экологических приоритетов в управлении. На основании рекомендаций совета принимается окончательное решение о финансировании проекта руководством компании.

Реализация этого проекта позволит достичь экологических результатов, соответствующих задачам национального проекта «Экология» и федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

В соответствии с Политикой зеленого финансирования, РЭО берет на себя обязательство ежегодно публиковать отчет о целевом использовании средств, полученных от размещения «зеленых» облигаций.

С полным текстом независимого заключения «Эксперт РА» можно ознакомиться на официальном сайте агентства, проводившего верификацию.