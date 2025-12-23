Врач развеяла миф о «новогодних» клещах на елках

В предновогодней суете в соцсетях и СМИ начали массово появляться тревожные сообщения о «новогодних» клещах. Якобы эти опасные паукообразные прячутся в коре живых елок, а попав в тепло квартиры, просыпаются и нападают на людей. Однако в большинстве случаев очевидцы путают клещей с обычными пауками, которые действительно могут зимовать на деревьях. Врач-терапевт Надежда Чернышова поясняет, что с елкой в дом иногда попадают лишь паутинные клещи — микроскопические вредители, опасные исключительно для комнатных растений, но совершенно безобидные для человека. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, более того, ели из специальных питомников, где выращивают деревья на продажу, обязательно обрабатывают от любых паразитов, что сводит риск к минимуму.

Главные страхи людей связаны с тем, что такие клещи могут переносить энцефалит или боррелиоз. Медик полностью развеивает эти опасения: переносчики данных заболеваний обитают в траве и у земли, они физически не могут жить на хвойных деревьях. Даже если бы чудом оказались на срубленной елке, они не смогли бы удержаться на ней при транспортировке, а под плотную кору молодого дерева им не забраться.

По ее мнению, обнаружить незваного гостя можно только визуально. Если же на коже появилось подозрительное образование, стоит незамедлительно обратиться в травмпункт — там и извлекут возможного клеща, и отправят его на анализ. В крайне маловероятном случае нашествия, избавиться от непрошеных обитателей помогут стандартные меры: тщательная уборка и обработка помещений инсектицидами, как при борьбе с клопами.

Медик резюмировала, что настоящая угроза от новогодней ели исчезающе мала. Паника оказалась сильно преувеличенной, а главным «вредителем» праздника стал не клещ, а безудержный поток дезинформации в Сети.

