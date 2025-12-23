Врач развеяла миф о «новогодних» клещах на елках
Терапевт Чернышова: клещи с елки не опасны для человека
Фото: [Медиасток.рф]
В предновогодней суете в соцсетях и СМИ начали массово появляться тревожные сообщения о «новогодних» клещах. Якобы эти опасные паукообразные прячутся в коре живых елок, а попав в тепло квартиры, просыпаются и нападают на людей. Однако в большинстве случаев очевидцы путают клещей с обычными пауками, которые действительно могут зимовать на деревьях. Врач-терапевт Надежда Чернышова поясняет, что с елкой в дом иногда попадают лишь паутинные клещи — микроскопические вредители, опасные исключительно для комнатных растений, но совершенно безобидные для человека. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, более того, ели из специальных питомников, где выращивают деревья на продажу, обязательно обрабатывают от любых паразитов, что сводит риск к минимуму.
Главные страхи людей связаны с тем, что такие клещи могут переносить энцефалит или боррелиоз. Медик полностью развеивает эти опасения: переносчики данных заболеваний обитают в траве и у земли, они физически не могут жить на хвойных деревьях. Даже если бы чудом оказались на срубленной елке, они не смогли бы удержаться на ней при транспортировке, а под плотную кору молодого дерева им не забраться.
По ее мнению, обнаружить незваного гостя можно только визуально. Если же на коже появилось подозрительное образование, стоит незамедлительно обратиться в травмпункт — там и извлекут возможного клеща, и отправят его на анализ. В крайне маловероятном случае нашествия, избавиться от непрошеных обитателей помогут стандартные меры: тщательная уборка и обработка помещений инсектицидами, как при борьбе с клопами.
Медик резюмировала, что настоящая угроза от новогодней ели исчезающе мала. Паника оказалась сильно преувеличенной, а главным «вредителем» праздника стал не клещ, а безудержный поток дезинформации в Сети.
