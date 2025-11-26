Временно выполняющие функции регоператоров смогут использовать льготы по уплате НДС

Государственная дума утвердила в третьем чтении поправки в налоговое законодательство, согласно которым освобождение от НДС сохраняется для организаций, временно замещающих регионального оператора после прекращения их официальных полномочий. Этот закон направлен на предотвращение резкого скачка стоимости услуг в период передачи дел и снятие дополнительной финансовой нагрузки с региональных бюджетов.

«Данное решение устраняет существующую проблему, возникающую при смене регионального оператора, – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев. – Несмотря на технический характер поправки, она имеет огромное значение для регионов, так как не допустит повышения тарифов для населения и возникновения дополнительных расходов для субъектов Российской Федерации».

В текущей практике при замене регионального оператора возникает временной интервал, необходимый новому участнику рынка для подготовки к работе: проведения конкурсных процедур по выбору перевозчиков ТКО, оформления документации для установления единого тарифа и заключения необходимых соглашений. В то же время, предоставление услуг по обращению с отходами не может быть приостановлено, и их продолжает оказывать организация, утратившая статус, временно исполняя обязанности регоператора.

Ранее такие компании теряли право на освобождение от НДС, что вело к увеличению стоимости предоставляемых услуг. Это создавало риск превышения установленных лимитов роста платы граждан за коммунальные услуги и требовало выделения дополнительных средств из региональных бюджетов.

По инициативе Российского экологического оператора (РЭО) в подпункт 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса было внесено уточнение: от налогообложения освобождаются юридические лица, утратившие статус регионального оператора, но по-прежнему временно осуществляющие его функции.

Эта поправка позволит стабилизировать тарифы на услуги в периоды смены операторов и сократить финансовое бремя как для регионов, так и для населения.