Все участки залегания полезных ископаемых в Подмосковье полностью оцифровали

В Подмосковье по поручению губернатора Андрей Воробьев провели работу по оцифровке локаций залегания полезных ископаемых. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.

Напоминаем, что на днях был принят закон, согласно которому все месторождения полезных ископаемых в России, в том числе, предоставленные в пользование, должны быть оцифрованы, соответствующие положения закона вступят в силу уже 1 сентября 2024 года. Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что оцифровку в области провели еще до принятия соответствующего федерального закона, а огромную помощь в этом оказали специалисты ГБУ «Мособлгеотрест».

Фирсов также отметил, что в Подмосковье работу уже проделали как в отношении месторождений общераспространенных полезных ископаемых, так и тех, обладателями геологической информации по которым является Российская Федерация.

Теперь, благодаря оцифровке, строительные компании перед началом работ смогут самостоятельно убедиться в том, что на планируемой стройплощадке нет полезных ископаемых.